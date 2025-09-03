Tra 3-5-2 e 3-4-2-1: come giocherà il Milan? Allegri studia Leao punta

Le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero Igli Tare, prima della trasferta di Lecce lo scorso venerdì, hanno fatto chiaramente capire che il Milan partirà questa stagione per giocare con la difesa a tre. Resta da capire adesso, alla luce dei rinforzi che sono arrivati dal calciomercato, se il tecnico Massimiliano Allegri deciderà di proseguire sulla strada del 3-5-2 utilizzato già in diverse occasioni tra pre-stagione e inizio dell'anno, oppure se varierà con altri schieramenti.

Una o due punte?

Come scrive questa mattina Tuttosport, il dubbio sembra essere incentrato non tanto sulla difesa, che dovrebbe rimanere a tre, ma su come Allegri deciderà di costruire il suo attacco: con una o due punte? La scelta sembra essere tra il 3-5-2 o il 3-4-2-1. L'unico centravanti di ruolo è Santiago Gimenez che forse, con il secondo schieramento tattico, avrebbe più aiuto e sarebbe meno lasciato solo. Le incognite sono le posizioni degli altri tre. Per Leao si studia anche la possibilità di farlo giocare come punta, come ha già fatto quest'anno. Può giocare in coppia con tutti e potrebbe farlo anche con il 3-4-2-1. Un'altra opzione come unica punta per questo modulo è Cristopher Nkunku, anche se avrebbe caratteristiche atipiche. Christian Pulisic potrebbe agire da seconda punta, da trequartista oppure sacrificarsi sulla fascia o come mezzala offensiva.

Sovraffollamento

Molto sarà da decidere e valutare anche per il centrocampo. Al momento, considerando anche Ardon Jashari che sarà indisponibile per un po', Allegri può contare su sei giocatori. I posti potranno essere tre o anche meno, due. Con entrambe le soluzioni, un posto sembra essere riservato per Adrien Rabiot, su cui il tecnico ha insistito tantissimo e che è un suo pupillo. Da capire come gireranno gli altri: Modric, per età, e Ricci, per caratteristiche, potrebbero essere più facilitati da una mediana a tre ma è possibile che possano trovare spazio anche a due. Determinante sarà Alexis Saelemaekers che sulla fascia destra si candida ad avere un ruolo da inamovibile e cruciale per gli equilibri della squadra.