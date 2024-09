Tra poco la comunicazione ufficiale della lista Champions del Milan. Attesa l'esclusione di Jovic, out anche Vos e Jimenez

Le rose delle 36 squadre partecipanti alla League Phase della Champions League 2024-2025 devono essere comunicate entro le 24:00 di oggi, martedì 3 settembre. Tra queste c'è, ovviamente, anche il Milan, che comincerà la sua rassegna europea ospitando a San Siro il nuovo Liverpool di Arne Slot e di Federico Chiesa.

Chi ci sarà

Il limite massimo per la lista A è di 25 giocatori, ma il Milan ne inserirà di meno; c'è un limite aggiuntivo, infatti, che è di 17 calciatori stranieri, ai quali bisogna poi aggiungere i formati nel vivaio del club e nel vivaio Italia. I 17 stranieri ci sono tutti: Maignan, Royal, Tomori, Pavlovic, Theo, Thiaw, Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Chukwueze, Okafor, Morata e Abraham. Inseriti i due giocatori over21 prodotti del vivaio del club Calabria e Gabbia e gli altri vivaio Italia, cioè Sportiello, Florenzi e Terracciano.

Chi non ci sarà

Nella lista prima citata manca Luka Jovic, che è il grande indiziato tra gli stranieri over21 a restar fuori dalla lista. I convocabili in Champions League possono essere rimpinguati attingendo alla lista B (aggiornabile prima di ogni partita), che, per quanto riguarda il Milan, comprenderà i talenti Camarda, Zeroli, Liberali e Bartesaghi; out sia Jimenez che Vos, under21 sì, ma che non hanno fatto due anni di militanza nel Milan e, di conseguenza, non possono essere inseriti in lista B.