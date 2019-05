Tra squalifiche, acciacchi ed infortuni il Milan prepara l'undici anti-Fiorentina: l'imperativo è sfruttare la buova vena di Suso

Tre giornate di squalifica e campionato finito. Anche Paquetà, dunque, si aggiunge ai giocatori rossoneri che hanno chiuso anzitempo la stagione, punito per una leggerezza nella ripresa di Milan-Bologna. Rino Gattuso sarà quindi costretto a fare i salti mortali in questo rush finale, tenendo conto anche dei giocatori acciaccati (Calhanoglu) e del caso Bakayoko, apparentemente rientrato dopo l'incontro a Milanello: il francese dovrebbe scendere in campo a Firenze, ma il tecnico rossonero vorrà vederlo carico a mille in questa settimana.

CHE CENTROCAMPO? - Senza il brasiliano, giocatore essenziale in questo 2019, Gattuso dovrà optare per uno schieramento alternativo, considerando anche la probabilissima assenza di Biglia. La logica vorrebbe Kessie-Bakayoko-Calhanoglu, sempre che il turco riesca a recuperare in tempo dal fastidio all'adduttore accusato lunedì sera, altrimenti non sono da escludere soluzioni differenti. José Mauri, subentrato all'argentino dopo mesi di assenza dai campi, si è ben comportato di fronte all'undici di Mihajlovic: la Fiorentina, e il Franchi, saranno però avversari diversi. L'ex Parma fu utilizzato all'andata nel match contro i viola, tenendo bene il campo, tant'è che il gol di Chiesa arrivò dopo la sua sostituzione. Che Gattuso ci stia pensando ancora?

SUSO E NON SOLO - La miglior notizia di Milan-Bologna, oltre alla vittoria, è stato il ritorno al gol di Suso, autore di una gara di personalità dopo mesi di letargo. Disporre dello spagnolo in ottime condizioni potrebbe fare la differenza in queste ultime partite: dai suoi piedi potrebbero arrivare gol e assist decisivi, ma difficilmente basterà. Il tecnico calabrese dovrà pensare a come completare il tridente, tenendo conto dei problemi di Calhanoglu, il quale comunque andrebbe schierato a centrocampo. Dopo la rete contro il Parma non è da escludere che a spuntarla sia Borini. Difficile, senza Paquetà, l'ipotesi due punte: Suso andrebbe sacrificato in una posizione troppo arretrata e nessuno potrebbe svolgere il ruolo di trequartista.