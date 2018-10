Tre sorrisi verso il derby, Gattuso si gode l'assist dall'infermeria: ecco Romagnoli, Caldara e Cutrone

Superata la lunghissima curva della settimana delle ciarle, nella quale sulla tematica derby ha preso parola qualunque bipede senziente, è iniziato oggi il ripidissimo rettilineo che porta dritti dritti alle 20.30 di domenica sera: Inter-Milan, San Siro, con gli occhi del mondo addosso. Nel primo giorno di lavoro nella quiete di Milanello, mister Gattuso ha ricevuto tre notifiche positive dall'infermeria, tre notizie tanto liete quanto attese. Caldara, Romagnoli e Cutrone, in ordine di posizione in campo, sono tornati a lavorare serenamente in gruppo. Un tridente di pedine cruciali per la partita a scacchi che attende Gattuso contro Spalletti.

La difesa, come in una classica offerta da discount, ritrova due titolari in un colpo solo. Capitan Romagnoli, elusa la Nazionale per precauzione, si è rimesso al lavoro con il gruppo, guidando i propri compagni per impegno e dedizione sui campi di Carnago. Un recupero, quello del centrale di Anzio, fondamentale per il gioco di Gattuso, che imposta il suo giropalla arretrato tutto sulle qualità del mancino azzurro, capace di giocare nel corto o di servire il lungo verso le punte. Al fianco di Alessio, probabilmente in Europa League, potrebbe finalmente rivedersi Mattia Caldara, considerato dall'universo rossonero come il vero "furto" del mercato, il colpo migliore in prospettiva per prezzo e talento. Smaltiti i rognosissimi accenni di pubalgia, l'ex atalantino ha trovato l'abbraccio dei compagni nella settimana del derby, con l'obiettivo 'convocati' ben messo a fuoco.

Come sempre a suo modo, con il sorriso, anche Patrick Cutrone ha risposto agli ordini di Ringhio. Costretto a rinunciare alla chiamata di mister Mancini, Cutro ha sacrificato una chance azzurra sull'altare derby, la partita per eccellenza di ogni milanista. E Patrick lo è, praticamente da sempre, quando poco più che bambino vestiva per la prima volta il rossonero nella cantera del Vismara. Chissà quanti punti avrebbe portato l'ex Primavera, partendo titolare o subentrando, nelle sfide a Cagliari ed Atalanta, le vere ancore che ad oggi pesano sulla classifica da Champions del Diavolo. Ma il passato resta tale, e nel recentissimo futuro c'è un derby da giocare al massimo delle proprie energie. Come solo Patrick "il tarantolato" Cutrone sa fare.