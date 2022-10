Turno di riposo per Giroud contro il Verona? Rebic o Origi: tocca ad uno di voi!

MilanNews.it

Messe da parte la rabbia e la delusione per la sconfitta contro il Chelsea in Champions League, il Milan riprenderà domani gli allenamenti a Milanello e inizierà a preparare la trasferta di domenica sul campo del Verona. I gialloblù non stanno attraversando un grande momento di forma visto che sono reduci da quattro sconfitte di fila in Serie A, ma hanno cambiato allenatore e quindi è difficile capire che squadra si potrà trovare di fronte il Diavolo.

TURNO DI RIPOSO? - In vista del match del Bentegodi, Stefano Pioli dovrà valutare la condizione dei suoi dopo la dispendiosa sfida contro il Chelsea (il Milan ha giocato in uno in meno dal 17' del primo tempo). In particolare, c'è un giocatore che è apparso piuttosto stanco: stiamo parlando di Olivier Giroud, che ha dato tutto come al solito in campo, ma a cui è mancata un po' di lucidità in alcune situazioni, come in occasione del colpo di testa tutto solo in area durante la prima frazione di gioco. Dopo 11 partite di fila da titolare tra campionato e Champions, è normale un po' di stanchezza e quindi potrebbe essere arrivato il momento di avere un turno di riposo.

REBIC FAVORITO - Ovviamente potrà entrare nella ripresa in caso di necessità, ma dopo aver giocato così tanto a Giroud potrebbe fare bene un po' di riposo. Pioli valuterà con attenzione cosa fare e soprattutto chi schierare eventualmente al suo posto. I candidati per sostituirlo sono due, vale a dire Ante Rebic e Divock Origi. Entrambi sono reduci da un infortunio e quindi hanno bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore. Sulla carta il favorito tra i due è il croato.