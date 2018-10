Tutti per Rino, Rino per tutti: ecco il motto dei moschettieri rossoneri per provare a vincere il derby

Tutti per uno, uno per tutti! Difficilmente Alexandre Dumas, quando scrisse 'I tre moschettieri' e fece sua la locuzione latina 'Unus pro omnibus, omnes pro uno' poteva immaginare che il motto sarebbe, a distanza di anni, calzato alla perfezione per descrivere il rapporto tra Gennaro Gattuso e i suoi giocatori. Che Rino vivesse il calcio in modo intenso, passionale e vero lo si era già capito quando ancora arava i campi di tutto il mondo sopperendo ad una tecnica non eccelsa - soprattutto se rapportata al Milan di ancelottiana memoria - con cuore e grinta. Il Gattuso allenatore, però, seppur a fatica, sta riuscendo a sconfiggere quel fastidioso luogo comune di tecnico che ha il suo unico punto di forza nell'aspetto emotivo e motivazionale. E i suoi uomini lo hanno capito alla perfezione.

RINO PER TUTTI - Nel bene e nel male, Rino è sempre stato diretto nel modo di comunicare. In una conferenza stampa ad inizio marzo utilizzò una metafora molto forte per far comprendere il Gattuso-pensiero riguardo al rapporto personale con i suoi calciatori: "Fin quando vedo grande voglia e rispetto dello spogliatoio, io posso anche staccarmi il cuore e farci palleggiare i miei giocatori". Una frase cruenta, d'impatto, che spiega, però, alla perfezione il modo di vivere e interpretare il ruolo di allenatore del nativo di Schiavonea, disposto a tutto pur di proteggere e tutelare i propri uomini, a patto di ricevere in cambio impegno e rispetto sia nei suoi confronti che dei compagni.

TUTTI PER RINO - Non è un mistero che la squadra sia con il proprio allenatore. Ciò che sorprende di più, semmai, sono gesti come quelli di Suso, che a Reggio Emilia dopo il gol al Sassuolo corre ad abbracciare Gattuso per dimostrargli sostegno o parole come quelle di Romagnoli ed Higuain che, a distanza di un giorno, hanno utilizzato concetti non usuali per spiegare il proprio rapporto con il loro tecnico. Il capitano rossonero ha utilizzato una frase da guerriero: "Moriremmo per lui". Rino è entrato nel cuore e nella testa dei propri giocatori e un eventuale tanto discusso cambio alla guida tecnica non può che tenere in considerazione anche questi delicati equilibri all'interno dello spogliatoio. Ancora più inaspettate, però, sono state le parole odierne del Pipita, restio solitamente a elargire complimenti, che ha parlato così di Gattuso: "Ha qualcosa di diverso, ti guarda in faccia e senti quanto ama il calcio. Lui sta provando a tirarmi fuori il meglio, e apprezzo molto chi fa così con me. La squadra sta dalla sua parte. È una persona molto intensa, che muore per i suoi giocatori. Non crediate che gli allenatori siano tutti così, non ce ne sono molti. È un onore essere allenato da lui, ho fatto la scelta giusta perché mi sta migliorando. Sarri è il tecnico quello che mi ha fatto esprimere al meglio e Gattuso gli somiglia molto: ha una voglia matta di vincere che a me piace da morire". Dev'essere proprio quest'unità la forza del Milan di quest'anno, per provare a tornare ad esultare in casa 'nemica' in un derby (non accade dal novembre del 2010) e rivivere l'atmosfera di Champions, che manca tanto, troppo, ai colori rossoneri. Il motto, ormai, è chiaro: Tutti per Rino, Rino per tutti!