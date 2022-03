Tuttosport - Adli sarà il primo acquisto della prossima stagione: duttilità e qualità per il Milan

MilanNews.it

Nonostante la stagione in corso abbia ancora tanto, forse tutto, da dire il Milan è già proiettato a quella che verrà. Da Milanello qualcuno andrà via a costo zero ma qualcun altro, lungo la stessa linea, farà il percorso inverso. È questo il caso di Yacine Adli, centrocampista acquistato dal Bordeaux durante l’ultima sessione di mercato estiva e rimasto in Francia per un anno di apprendistato.

DUTTILITÀ AL SERVIZIO DEL MILAN - Come riferito questa mattina anche dal quotidiano TuttoSport, quello del classe 2000 sarà il primo colpo in entrata della nuova annata sportiva milanista. Durante l’ultima sessione di mercato estiva, il giovane francese è stato prelevato dal Bordeaux per una cifra che complessivamente si è attestata sui dieci milioni fra base fissa e bonus. Sebbene i girondini stiano vivendo una stagione nefasta, dato l’ultimo posto in Ligue 1, lo stesso non si può dire di Adli. Il talento cresciuto nelle giovanili del PSG è riuscito comunque a mettersi in mostra, offrendo prestazioni di alto livello arricchite da ben sette assist ed una rete. Probabilmente ciò che in estate ha convinto la dirigenza rossonera a portare l’asso francese a Milano è stata proprio la duttilità, una caratteristica che tanto con Petkovic che con Guion ha consentito ad Adli di agire non solo come trequartista ma anche centrocampista centrale, esterno d'attacco e addirittura seconda punta.

IL NUOVO CHE AVANZA - Informazioni che faranno certamente piacere a Stefano Pioli, il quale avrà bisogno di un rinforzo di livello in quella zona di campo data la partenza certa di Kessie per Barcellona. Il giovane nato nei dintorni di Parigi, inoltre, potrebbe anche essere la valida alternativa a Brahim Diaz sulla trequarti. Il fantasista spagnolo ha spesso girato a corrente alternata nel corso di questa stagione, sottolineando di conseguenza la necessità per il Milan di avere in rosa anche un profilo diverso, in un reparto troppo importante per le manovre di gioco rossonere. Con tre competizioni in agenda, un calendario serrato, ogni contrattempo del caso e dei grandi obiettivi da raggiungere, il Milan dovrà avere le migliori carte a disposizione. Adli, quindi, sia nel caso in cui dovesse supportare l’unica punta in 4-2-3-1 sia nel caso in cui avesse il compito di far da spalla a Tonali e Bennacer in un 4-3-3, sarà il nuovo che avanza in casa rossonera. Un discorso applicabile anche al caso di Tommaso Pobega, il quale dopo la maturazione degli ultimi anni e la recente esperienza formativa al Torino potrà giocarsi con tranquillità le proprie chance alla corte di Pioli.