Tuttosport - Alla scoperta del "Messi malagueño": ecco chi è Brahim Diaz

Il Milan è vicino a chiudere l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Brahim Diaz, trequartista classe 1999 del Real Madrid. L'edizione odierna di Tuttosport fa un bel profilo del giovane talento dei Blancos che potrebbe presto unirsi al gruppo rossonero di Stefano Pioli: la trattativa tra i club è infatti ai dettagli e si sta lavorando sulle clausole di riscatto e contro riscatto del giocatore.

IDOLO MESSI - Brahim Diaz è nato e cresciuto nella cantera del Malaga e fin da piccolo è stato visto come una delle grandi promesse del calcio spagnolo. Da grande tifoso del Bracellona, ha come idolo Leo Messi e per caratteristiche tecniche un po' gli assomiglia, tanto da essere soprannominato il "Messi malagueño". Il giovane attaccante spagnolo avrebbe voluto completare la propria formazione alla Masia, cioè il settore giovanile blaugrana, ma il Malaga, nel 2013, preferì accettare i 300 mila euro messi sul piatto dal Manchester City.

DAL CITY AL REAL - Guardiola lo fece debuttare in prima squadra nel 2016, raccogliendo poi nelle due stagioni successive altre 14 presenze (e due gol), tra cui anche tre in Champions League. Durante una tournée estiva negli USA, Brahim Diaz attirò l'attenzione del Real Madrid che chiuse poi il suo acquisto a gennaio 2019 per oltre 15 milioni di euro. Nonostante la stima di Zidane, il giovane talento spagnolo ha giocato poco con i Blancos e per questo ora cerca una nuova squadra dove poter mostrare a tutti le sue enormi qualità. Il Milan è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.