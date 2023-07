Tuttosport - Asse Milano-Torino calda: non solo Singo e Messias, i granata rivogliono Pobega

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il mercato è entrato ormai nel vivo e ogni giorno emergono nuovi risvolti e nuove suggestioni. Le ultime riguardano una linea diretta immaginaria che parte dalla Milano rossonera e arriva a collegarsi con Torino, sponda granata. Tra interessi del Milan, obiettivi del Torino e volontà di ricongiungimenti, tra via Aldo Rossi e il club di Cairo potrebbero nascere trattative importanti.

Juric "chiama" Pobega

Tuttosport questa mattina, sulla sua prima pagina, ha lanciato la notizia: il Torino rivuole Tommaso Pobega. Il centrocampista del Milan, quest'anno utile nelle rotazioni a partita in corso e per il turnover, è stato in prestito sotto la Mole nella stagione 2021/2022 e ha lasciato dietro di sè un ottimo ricordo, producendo quella che è stata la sua miglior stagione: addirittura Pobega era entrato nel giro di convocazioni di Roberto Mancini per la Nazionale maggiore. L'allenatore del Torino, Ivan Juric, avrebbe chiesto al direttore sportivo Vagnati di fare un tentativo per Tommaso, sfruttando il poco minutaggio che ha avuto a disposizione in rossonero quest'anno. Il Milan, però, non sembra intenzionato a liberarsene troppo facilmente: primo perché, dopo la partenza di Tonali e con l'infortunio di Bennacer, il centrocampo del Diavolo è sguarnito; secondo perchè Pobega è utile per le liste Champions essendo italiano e cresciuto nel vivaio.

Contromossa Singo

Il Torino allora potrebbe provare a giocarsi la carta Wilfried Singo. Il terzino destro ivoriano andrà in scadenza nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto, tanto che il Milan lo ha inserito nella sua lista di mercato come opportunità da cogliere in caso di aperture granata. Dal momento che la valutazione di 15 milioni è la stessa che il Milan fa per Pobega, si potrebbe ipotizzare a uno scambio ad armi pari tra i due club con i giocatori che farebbero l'uno il percorso inverso dell'altro. A oggi, questa soluzione, sembra un po' fanta-mercato perché sia il Milan che il Torino vorrebbero guadagnare cash da eventuali cessioni. Intanto la squadra piemontese guarda anche a un altro giocatore in casa rossonera: si tratta di Junior Messias. L'interesse è forte e il brasiliano era già stato nel mirino dei granata nella passata stagione.