Tuttosport - Bonaventura al top, il Milan può sorridere: Jack vede l’azzurro e punta al rinnovo

Può un solo giocatore prendere per mano una squadra e trascinarla fuori dalla crisi? Sì, assolutamente sì. Basta chiedere al Milan. Come riporta Tuttosport, da quando è tornato Giacomo Bonaventura, i rossoneri hanno svoltato. Titolare nelle ultime tre gare, Jack è stato protagonista col Napoli (gol del definitivo 1-1), ha disputato un’ottima prova contro il Parma e ha contributo al successo di Bologna con la terza (e decisiva) rete milanista.

FONDAMENTALE - Insomma, un rientro col botto. È stato bravo anche Pioli. Non tutti gli allenatore, infatti, avrebbero avuto il coraggio di puntare su un 30enne in scadenza di contratto e reduce da un lungo periodo di inattività. Il tecnico rossonero, invece, non ha mai avuto dubbi. Bonaventura ha qualità, è forte tecnicamente, dà equilibrio e sa farsi valere in entrambe le fasi di gioco (difensiva e offensiva). E segna pure. Ora che il peggio è passato, Jack, che si è già ripreso il Milan, punta all’Europeo con la Nazionale di Mancini, anche se non sarà semplice, vista la concorrenza a centrocampo.

RINNOVO - Per quanto riguarda il futuro, c’è un accordo col Milan da rinnovare. Il giocatore, che attualmente guadagna 2 milioni di euro a stagione, resterebbe volentieri in rossonero. E senza chiedere la luna, consapevole del fatto che, nella precedente stagione, ha percepito lo stipendio praticamente senza scendere in campo (non per colpa sua, ovviamente). Ma gli estimatori e le sirene (soprattutto dalla Capitale) non mancano.