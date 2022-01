Tuttosport - C'è la Juve, Rebic si propone: è il giustiziere dei bianconeri, ma la decisione spetta a Pioli

Bestia nera della Juve? Forse no, ma poco ci manca. Una cosa è certa: il bianconero, spesso e volentieri, risveglia il killer instinct di Ante Rebic. Il croato, come sottolinea il quotidiano Tuttosport, è una sorta di giustiziere della Juventus. Per lui parlano i numeri, le reti segnate alla compagine juventina, tanto a San Siro quanto allo Stadium.

Sempre a segno

Nelle ultime tre partite di campionato contro la Juve, Rebic ha sempre timbrato il cartellino, realizzando gol importanti che hanno permesso al Milan di vincere per 4-2 a San Siro nel post lockdown e di uscire con 4 punti sui 6 disponibili dalle ultime due sfide disputate a Torino. Insomma, un fattore: Ante è un giocatore da big match, perché si esalta quando il valore dell’avversario e la posta in palio si alzano.

Verso la panchina

Ora la palla passa a Pioli, che si trova davanti a un grande dilemma: dare spazio all’anti Juve Rebic oppure insistere sulla strada dell’alternanza tra Ibrahimovic e Giroud? L’allenatore sembra orientato a puntare su un centravanti puro, ma il croato - la cui condizione è in continua crescita - potrà essere utile anche a gara in corsa. Perché Ante ha pure questa capacità: spaccare le partite entrando dalla panchina.