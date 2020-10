Tuttosport - Calhanoglu, il destino tra campo e mercato: il turco atteso dalla prova derby

Certezze. Milan e Inter, nonostante le assenze, hanno calciatori importanti su cui costruire le proprie prestazioni e le proprie speranze in vista dell’attesa stracittadina milanese. Tra i punti fermi nella rosa di Stefano Pioli, senza dubbio, figura il nome di Hakan Calhanoglu: il trequartista turco, negli ultimi mesi, è stata la sorpresa e l’uomo in più di un Milan che ha rilanciato le proprie prestazioni e le proprie ambizioni. L’attenzione del turco, secondo quanto riporta Tuttosport, è divisa tra presente e futuro: l’attualità richiede conferme in campo, l’avvenire invece sarà incentrato sul nodo rinnovo.

PROVA DERBY - Dopo stagioni contraddistinte da rendimenti altalenanti e che, scolasticamente parlando, bollavano il trequartista turco come ‘uno studente bravo ma che non si applica’, Calhanoglu è maturato e ha fatto fruttare le proprie qualità. Sono tanti infatti gli esami superati, nell’ultimo periodo, dallo studente rossonero Hakan Calhanoglu: Juventus, Roma, Lazio e una confortante continuità sono solo alcune delle prove superate dal turco che ora è atteso dall’esame derby. Nell’importante stracittaddina milanese, sin qui, Calhanoglu non ha mai fornito prestazioni memorabili o degne di nota. In virtù del momento positivo che sta attraversando, quindi, il 10 rossonero è chiamato ad una prova importante che certifichi la sua centralità nel modulo e nel progetto rossonero.

QUESTIONE RINNOVO - Il calcio, metaforicamente parlando, può essere paragonato ad un mostruoso complesso di montagne russe in cui i calciatori sono i passeggeri di questo incontrollabile trenino che segue un percorso di salite e discese. Calhanoglu, nella sua esperienza rossonera, ha avuto moltissimi alti e bassi che hanno portato il suo destino ad essere vicino e al tempo stesso lontano da Milano. A meno di un anno dalla scadenza, secondo quanto riporta Tuttosport, il futuro del turco è ad un bivio: le prestazioni positive infatti certificherebbero un rinnovo importante con il Milan ma al tempo stesso sono tante le società interessate a prelevare il 10 rossonero. L’agente del giocatore è atteso a Milano nelle prossime settimane per discutere proprio di questo importante capitolo.