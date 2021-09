Tuttosport - Carattere, personalità e capacità di reagire: la mentalità vincente del Milan di Pioli

Il Milan di Pioli sta mettendo in mostra un bel gioco ormai da un anno e mezzo, ma con il passare dei giorni sta acquisendo anche altre qualità, in primis il carattere: quella rossonera è infatti una squadra che non molla mai, che lotta fino all'ultimo minuto, che sa soffrire e che sa reagire alle difficoltà.

NON MUORE MAI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta che il Diavolo ha dimostrato queste sue qualità sia in Champions League in casa del Liverpool sia domenica in campionato nel big match sul campo della Juventus. Prima dell'arrivo di Pioli, molto spesso il Milan veniva accusato di avere poca personalità e di sciogliersi davanti alle difficoltà. Ora però qualcosa è cambiato e il Diavolo è una squadra che non muore quasi mai dentro una partita.

MENTALITÀ VINCENTE - Tra i meriti di Pioli c'è proprio il fatto di aver dato, anche grazie all'arrivo di giocatori esperti come Ibrahimovic e Kjaer, una mentalità vincente: nell'ultimo anno e mezzo, il salto di qualità dei rossoneri non è stato solo in campo, ma anche (e forse soprattutto) nella testa dei giocatori. Ora il Milan è una squadra vera che è in grado di lottare con tutti in Italia e presto anche in Europa.