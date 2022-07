Tuttosport - Concentrato e con grande voglia di riscatto: il nuovo Rebic piace a tutti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' ovviamente troppo presto per dare giudizi definitivi, ma nei primi due test estivi del Milan si è visto un nuovo Ante Rebic, molto concentrato e voglioso di rifarsi dopo una stagione in cui ha avuto troppi alti e bassi. In particolare, il croato ha faticato parecchio nella seconda parte del campionato scorso, in cui praticamente non è stato mai decisivo e ha visto poco il campo.

ANNO DA DIMENTICARE - Come riferisce questa mattina Tuttosport, l'ex Fiorentina e Verona vuole buttare nel dimenticatoio l'ultima stagione anche se i primi mesi erano stati molto promettenti visto che il Milan aveva giocato un grande calcio con lui prima punta quando erano ai box sia Ibrahimovic che Giroud. Poi ci sono stati alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato e da lì in poi non si è più rivisto il vero Rebic, cioè quell'attaccante in grado di spaccare in due le partite con la sua tecnica e la sua forza fisica.

NUOVO SPIRITO - Le prime due amichevoli contro Lemine Almenno e Colonia hanno confermato che quest'anno a Milanello si è presentato un nuovo giocatore: il croato ha approcciato con uno spirito diverso ed è apparso subito molto pimpante e voglioso di riscatto. Tutti nel Centro sportivo di Carnago hanno notato questo suo nuovo atteggiamento ed ovviamente il più contento non può che essere Stefano Pioli, da sempre suo grande estimatore. Ora tocca ad Ante confermare queste buone sensazioni nelle prossime settimane e soprattutto nelle prime partite ufficiali.