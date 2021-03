Tuttosport - Corsa, fiducia e rabbia: così il Milan si è (ri)trasformato all’Olimpico allontanando la crisi

Da così a così, nel giro di pochi giorni. Il Milan ha cambiato faccia all’Olimpico, dopo aver mostrato il lato peggiore di sé nelle ultime due settimane. Tre gli ingredienti ritrovati, come evidenzia il quotidiano Tuttosport: corsa, fiducia e rabbia. Così il Diavolo si è trasformato, o meglio, ritrasformato, tornando a essere la squadra tosta e vincente ammirata per oltre metà stagione.

RITMO E CONVINZIONE - Contro la Roma si sono rivisti pressing (nuovamente alto), ripartenze immediate e una rapidità di corsa che si era perduta chissà dove. Insomma, un gruppo di nuovo tirato a lucido, in netta ripresa sotto l’aspetto atletico. Questione di fiato, certamente, ma anche di fiducia. Forse l’aver passato il turno in Europa League, seppur soffrendo, ha ridato convinzione ai rossoneri. Una squadra insicura, infatti, mai sarebbe ripartita con tanta veemenza dopo aver subito l’1-1 della Roma e non avrebbe resistito al forcing finale dei giallorossi.

DETERMINAZIONE - Corsa e fiducia, dicevamo, con una buona dose si rabbia. Agonistica, s’intende. Quella determinazione che ti permette di arrivare prima dell’avversario sulla palla, di commettere falli mirati ma non cattivi, di sovrastare i rivali. Questo è il vero Milan, operaio ed equilibrato, bravo sia di sciabola che di fioretto. Un applauso a Pioli, che ha saputo ritrasformare la squadra, infondendo nei suoi calciatori sicurezza e autostima.