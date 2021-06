Tuttosport - Da Calhanoglu a De Paul: intreccio di mercato tra Milan e Atletico Madrid

Tra le priorità del Milan delle prossime settimane, c'è certamente anche quella di definire il trequartista titolare della prossima stagione. Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto e per ora non ha deciso ancora il suo futuro, ma i rossoneri hanno comunque già individuato il suo eventuale sostituto, vale a dire Rodrigo De Paul dell'Udinese.

INTRECCIO CON L'ATLETICO - L'edizione odierna di Tuttosport riferisce stamattina che la questione trequartista del Milan si intreccia con l'Atletico Madrid: la società spagnola è infatti da tempo sull'argentino, ma allo stesso tempo avrebbe recentemente presentato un'offerta anche a Calhanoglu. Da capire se si tratta di un interessamento reale o se è solo un tentativo per "stanare" i friulani, ma intanto i Colchoneros hanno di fatto pareggiato la proposta del Milan per il turco: tre milioni di euro a stagione più tre milioni alla firma.

DOPO GLI EUROPEI - Nei giorni scorsi, si era parlato di un riavvicinamento tra il Diavolo e il turco, il quale però sembra aver deciso di aspettare la fine degli Europei prima di scegliere il suo futuro. L'ex giocatore del Bayer Leverkusen, che ha in mano anche una super offerta dal Qatar (l'Al Duhail ha messo sul piatto 8 milioni alla firma e altri 24 milioni per tre anni), spera di mettersi in mostra e attirare così qualche altro top club. Milan e Atletico Madrid restano in attesa e nel frattempo si sfidano anche per De Paul.