Tuttosport - Da sicuro partente a risorsa per Pioli: la nuova vita di Rebic con il 4-4-2

Sembrava destinato all'addio in questa finestra di mercato invernale e invece alla fine Ante Rebic potrebbe continuare la sua avventura in maglia rossonera: fino a qualche settimana fa, infatti, veniva dato quasi per certo il suo ritorno all’Eintracht Francoforte, ma ora che Pioli ha deciso di cambiare modulo e passare al 4-4-2, il croato potrà trovare più spazio in campo.

RISORSA IMPORTANTE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che l'ex Fiorentina può diventare una risorsa importante per il Milan. Mercoledì contro la Spal in Coppa Italia, Rebic è partito a sorpresa dal primo minuto al posto di Leao e ha fornito una buona prestazione, dimostrando di sapersi muovere molto bene da seconda punta. Grazie alla sua duttilità tattica, il croato potrebbe giocare anche da prima punta, oltre che da esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra.

NUOVO ATTEGGIAMENTO - Pioli è rimasto molto soddisfatto dalla sua prestazione e soprattutto dallo spirito con cui è sceso in campo contro la Spal: dopo il malumore di fine anno, Rebic si è ripresentato a Milanello con un atteggiamento diverso e con maggiore voglia di lottare per conquistarsi un posto in campo. Anche lui sembra quindi aver giovato dall'arrivo in rossonero di Ibrahimovic, il quale ha dato nuove motivazioni a diversi giocatori milanisti.