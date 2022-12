Tuttosport - Dest corre con gli States: il costo del riscatto è elevato per il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sergino Dest si sta distinguendo nelle ultime settimane ai Mondiali in Qatar con le sua nazionale, gli Stati Uniti d'America, che hanno passato i gironi senza mai perdere e senza mai subire un gol. Il terzino rossonero è stato sicuramente uno dei migliori dei suoi nelle tre partite giocate contro Galles, Inghilterra e Iran e può essere il punto di svolta della sua stagione anche con il Milan.

Buon novembre

Come riferisce questa mattina Tuttosport, Dest ai Mondiali non ha fatto altro che dare seguito alle ottime prestazioni fatte vedere nelle ultime uscite con il Milan, specialmente nella gara contro la Fiorentina in cui fu uno dei migliori subentrando dalla panchina. Con gli Stati Uniti, il terzino ha trovato un bellissimo assist di testa per Pulisic contro l'Iran, valido per il gol che ha poi garantito un posto agli ottavi di finale agli Yankees. Sabato Dest giocherà contro l'Olanda, l'altra sua casa: la mamma è infatti olandese e lo stesso calciatore è nato in Olanda dove è cresciuto anche calcisticamente tra Almere City e Ajax. Dopo un inizio di stagione complicato che è stato condizionato da un futuro incerto fino all'ultimo giorno di mercato, Sergino forse è riuscito a compiere l'importantissimo giro di boa che potrebbe aiutarlo anche al suo ritorno a Milanello.

Costo elevato

Chiaro è che se le prestazioni di Sergino Dest dovessero continuare su questo livello o addirittura alzarsi, non solo con la Nazionale ma anche con il Milan, Maldini e Massara si troverebbero già davanti a una scelta. Esercitare l'opzione di riscatto fissata con il Barcellona a 20 milioni? Lasciare perdere? Entrare in trattativa per chiedere uno sconto? Oggi come oggi tutte queste opzioni sono sul tavolo ma allo stesso tempo sembra prematuro parlarne adesso con metà stagione ancora da giocare. Quello che è sicuro è che l'apporto di Dest sarà fondamentale con Calabria che sta recuperando e Florenzi che ne avrà ancora per un po'. Inoltre il Barcellona, che volentieri accetterebbe entrate di ogni tipo, difficilmente fa sconti sui prezzi. Il tempo ci dirà.