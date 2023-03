Tuttosport - Difesa giovane e low cost, il segreto del Milan. Immagine di un lavoro ben fatto

A giocarsi un posto nei quarti di finale di Champions League, il Milan ha messo in campo una difesa - portiere incluso - dall'età media di 23,8 anni. In campo, contro mostri sacri come Kane e Son, la differenza di età non si è vista. Pioli è ripartito dalla sua difesa, il club dalla linea verde, e i risultati si stanno vedendo chiaramente con dei margini di crescita che sembrano ancora amplissimi.

Come riporta questa mattina Tuttosport, il lavoro della società per mettere a disposizione di Stefano Pioli una difesa di valore è stato certosino. Kalulu è stato pagato poco meno di 500mila euro; per il cartellino di Tomori sono stati spesi 29 milioni; per Thiaw il prezzo è stato di 5 milioni più bonus; Maignan è stato quasi un furto a posteriore, poco meno di 15 milioni destinati al Lille. In totale una difesa costruita con 50 milioni e una resa che è oggettivamente clamorosa. Tomori, nonostante qualche passaggio a vuoto, è uno dei migliori difensori del campionato e oggi può valere il dopio della cifra a cui è stato acquistato: discorsi simili per Kalulu e Thiaw che sono ancora giovanissimi ma giocano con una calma impressionante. A questa equazione, tra l'altro, potrebbe essere aggiunto anche Theo Hernandez, pagato 22 milioni e oggi uno dei migliori terzini del panorama mondiale: prestazioni alla mano. Un premio al lavoro perfetto di Maldini e Massara in compartecipazione con Monacada.

Futuro

La cosa bella di questa difesa rossonera, che in Champions ha alzato un vero e proprio muro, è che il futuro è tutto da scrivere e che potremo essere solamente all'inizio dell'esplosione di giocatori che hanno ancora dei margini di miglioramento veramente molto ampi. La rinascita del Milan è passata dalla retroguardia, con Pioli che ha ridisegnato la difesa a tre e ha ritrovato equilibrio. L'aspetto positivo è anche un altro, ovvero la duttilità dei giocatori utilizzati. Kalulu, Thiaw e Tomori sono capaci di adattarsi alle situazioni: Pierre è arrivato come terzino destro, si è affermato come centrale a 4 e ora è solido come braccetto di destra. Thiaw l'andata con il Tottenham la giocata da terzo a sinistra e mercoledì invece è stato schierato da centrale. Tomori gioca con la stessa verve sia a tre che a quattro. Una manna dal Cielo per Stefano Pioli che potrà giocarci come più gli piacerà con questi tre elementi e con tutti gli altri della rosa.