Tuttosport - Donnarumma, Suso e Kessie: Milan, serve almeno una cessione importante per sistemare il bilancio e finanziare il mercato estivo

Tra 13 giorni chiude il bilancio e non è un mistero che il Milan stia cercando di fare una cessione importante per sistemare i conti. Questi soldi servirebbero, poi, anche a finanziare in parte il mercato estivo, nel quale i rossoneri dovranno comprare diversi giocatori sia per aumentare la qualità della rosa milanista, sia per sostituire i tanti calciatori che hanno già detto addio al Diavolo.

PLUSVALENZE IMPORTANTI - Secondo Tuttosport, i tre nomi che potrebbero permettere al Milan di fare le plusvalenze più grosse sono Gigio Donnarumma, Franck Kessie e Suso. L'eventuale cessione del giovane portiere rossonero potrebbe portare nelle casse milaniste almeno 60-65 milioni di euro: è questa la valutazione che il club di via Aldo Rossi dà al suo estremo difensore, il quale piace soprattutto a Manchester United e PSG. Suso ha un prezzo più abbordabile (clausola rescissoria da 40 milioni valida verso l'estero), ma anche il suo addio produrrebbe comunque una plusvalenza importante visto che era stato preso per 300 mila euro nel gennaio 2015 dal Liverpool.

KESSIE E LA PREMIER - Per quanto riguarda Kessie, il Milan dovrebbe cederlo almeno a 35 milioni di euro per andare a produrre un plusvalore visto che il suo carico residuo sul bilancio attuale è di 19 milioni. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League, dove non gli mancano di certo gli estimatori, anche se per ora in via Aldo Rossi non è arrivate offerte concrete. Se il Milan dovesse cedere l'ivoriano e uno tra Gigio e Suso renderebbe certamente più leggero il bilancio, ma sono comunque giocatori titolari che andrebbero poi sostituiti.