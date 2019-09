Tuttosport - Duarte, la sosta per accelerare l’inserimento: il Milan punta molto su di lui

Una sosta da sfruttare. Soprattutto per coloro che hanno ancora molto da... apprendere. Come Duarte, ad esempio. Il difensore brasiliano non è ancora sceso in campo ma - come evidenzia Tuttosport - è ormai pronto a farlo. Leo sta studiando bene il calcio italiano e, in particolare, quello di Giampaolo. E c’è tanto da imparare, come per ogni difensore che viene da lontano.

LAVORO - Duarte non è partito con Paquetà, ma è rimasto a Milanello e potrà sfruttare la pausa per accelerare il suo inserimento in un Milan che ha deciso di puntare molto su di lui. Giorni importanti anche per mister Giampaolo, il quale avrà la possibilità di lavorare sull’ex Flamengo provandolo al fianco di Musachio (Romagnoli è in Nazionale), con cui potrebbe/dovrebbe giocarsi una maglia da titolare nel prossimo futuro.

TECNICA - Le qualità per farlo non gli mancano, anche se vanno ancora affinate. Leo è un difensore forte fisicamente, reattivo e veloce nell’uno contro uno, ma non ha piedi - diciamo così - da brasiliano. Ma per quello c’è Romagnoli ad aiutarlo. Il centrale verde-oro è sulla buona strada: per il suo debutto non manca molto.