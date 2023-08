Tuttosport - Ekitike o Colombo, chi per il vice Giroud? Il francese piace e il Milan è in pressing, ma il PSG non vuole il prestito

vedi letture

Il Milan non vuole chiudere il mercato a quota nove, per questo l'obiettivo della doppia cifra dipenderà dall'attaccante. Si farà o non si farà? Un vice Giroud serve, nonostante ora ci siano Okafor - a Bologna entrato proprio per il francese - e Lorenzo Colombo, già promesso al Monza in prestito. La sensazione, scrive Tuttosport, è che il classe 2002 di proprietà del Milan andrà da mister Raffaele Palladino, mentre i rossoneri faranno un attaccante che possa dare il cambio a Giroud.

Ultimi giorni

Dopo la gara casalinga con il Torino, i rossoneri avranno cinque giorni per lavorare al meglio su una situazione in particolare, ovvero l'obiettivo numero uno: Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del PSG. I francesi non lo ritengono più al centro del progetto nonostante il riscatto, ma non voglio cederlo in prestio: si aspetta un'offerta a titolo definito a cifre simili, in prestito con obbligo, oppure inserendolo nell'operazione Kolo Muani.

Dettagli

Il Milan non vuole impegnarsi ora per la punta: l'obiettivo dei rossoneri è di prendere Etikite in prestito, oltre ad un contributo dal Psg al pagamento dell’ingaggio del ragazzo, superiore ai 3 milioni. A giocare in favore del Diavolo, la preferenza espressa da Ekitike che vorrebbe venire in Italia, piuttosto che andare in Germania o in Inghilterra.