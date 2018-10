Tuttosport - Gattuso-tifosi, rapporto incrinato: anche Leo e Maldini hanno chiesto spiegazioni a Rino

Una partita da dimenticare. E alla svelta. La sconfitta con l’Inter brucia ancora (e non potrebbe essere altrimenti) e non solo perché maturata al 92esimo. È l’atteggiamento della squadra ad aver profondamente deluso il popolo milanista. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il modo in cui il Milan, su input del suo allenatore, ha scelto di giocare il derby, ha incrinato l’amore infinito che c’era tra Gattuso e il tifo rossonero.

ROTTURA - Rino ha messo in un cassetto il suo coraggio, la sua grinta. Quello che rinfaccia al suo Milan è proprio questo: l’assenza di quelle caratteristiche che avevano fatto amare il Gattuso giocatore. Troppa paura, troppa rinuncia, troppa sudditanza. Come se fosse già scritto da qualche parte che l’Inter era più forte e quindi non si poteva far altro che cercare di limitare i danni. “Vergognatevi”, la Curva ha scaricato tecnico e squadra, mentre i social sono pieni di post che chiedono la testa del mister.

QUANTI ERRORI - Con ogni probabilità, senza l’errore di Donnarumma, quindi con lo 0-0 in archivio, saremmo a parlare in altri termini, ma forse è un bene - osserva Tuttosport - che i nodi siano venuti al pettine prima che si creassero altre illusioni. Il 4-5-1 che ha isolato Higuain, il cambio Calhanoglu-Cutrone che ha costretto il giovane bomber a una figuraccia sulla fascia, l’ingresso di Abate per Calabria nel recupero... Stavolta Gattuso ha sbagliato tutto: non a caso, anche Leo e Maldini hanno chiesto spiegazioni.