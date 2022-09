Tuttosport - Giroud, che numeri: è il suo miglior avvio di stagione di sempre. Milan al lavoro per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inizio di stagione di Olivier Giroud è stato molto positivo. A dirlo sono i suoi numeri: cinque gol con la maglia del Milan (quattro in campionato e uno in Champions League) e uno con quella della Francia, segnato pochi giorni fa contro l'Austria. A livello realizzativo, come riporta stamattina Tuttosport, si tratta del suo miglior avvio in tutta la sua lunga carriera.

GOL E PRESTAZIONI - Ma per analizzare l'inizio di stagione del francese non basta soffermarsi solo sulle reti segnati perchè, a parte la partita contro il Salisburgo, Giroud ha fornito sempre anche grandi prestazioni a livello di sacrificio e di lavoro per la squadra. In questo senso, l'esempio migliore è stata la sfida contro la Sampdoria: dopo l'espulsione di Leao, Olivier si è infatti preso il Milan sulle spalle, ha conquistato e trasformato il rigore decisivo per la vittoria finale del Diavolo e ha lottato come un leone fino all'ultimo minuto nonostante la stanchezza. A causa dei diversi infortuni che hanno colpito gli attaccanti rossoneri, il francese ha dovuto poi giocare parecchie partite e alla ripresa del campionato sabato a Empoli sarà ancora lui a guidare l'attacco milanista.

OPERAZIONE RINNOVO - Giroud si sta confermando un grande trascinatore e un esempio da seguire. E per questo in via Aldo Rossi sono al lavoro ormai da qualche settimana per il suo rinnovo (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it). L'attuale contratto dell'ex Chelsea e Arsenal scade il 30 giugno 2023, l'idea è di prolungarlo per un'altra stagione. In fondo Olivier se l'è meritato a suon di gol e di grandi prestazioni.