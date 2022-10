Tuttosport - Giroud ha fatto gli straordinari: ora servono Origi e Rebic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua rosa il Milan può fare affidamento, sulla carta, su tre punte tutte con caratteristiche molto diverse tra loro. In questo avvio di stagione, però, alc entro dell'attacco rossonero si è visto sempre e solo un volto: quello di Olivier Giroud. L'attaccante francese ha giocato tutte e 13 le partite stagionali dei rossoneri, di cui le ultime 11 consecutive da titolare, a cui vanno aggiunte anche le gare in nazionale. Il francese ha fatto gli straordinari e ora serve che Rebic e Origi entrino a dare una mano.

Verso la condizione

Come sottolinea Tuttosport, il vero problema per Ante Rebic e Divock Origi in questa prima parte di campionato è stata la continuità e i ripetuti stop fisici che hanno precluso al croato e al belga di dare l'apporto desiderato alla squadra. Ciononostante, Rebic è riuscito comunque a segnare 3 gol in campionato anche se ha giocato davvero pochissimo. Per Origi invece solo spezzoni nei minuti finali in cui ha fatto intravedere tutte le sue potenzialità ma, allo stesso tempo, ha mostrato anche che deve entrare in condizione. Per farlo, sia Ante che Divock, devono giocare e trovare continuità. La possibilità di un loro pieno recupero non darebbe a Pioli solo l'opportunità di fare riposare Giroud, ma anche quella di provare giocatori in attacco con caratteristiche diverse che possano rendere ancora più imprevedibile l'attacco rossonero già orfano di tutta la sua fascia destra.

Programma

Secondo i programmi di Stefano Pioli non è escluso che Rebic, tornato un po' prima a disposizione rispetto a Origi, possa essere titolare già domani a Verona, ritrovando il campo dall'inizio per la prima volta dalle prime due giornate di campionato con Udinese (in cui segnò due gol) e Atalanta. Per il belga, invece, il momento buono per esordire da titolare con i rossoneri, dopo le defezioni last minute con Sassuolo e Sampdoria, potrebbe essere sabato prossimo contro il Monza. Questo farebbe parte del programma di Pioli che vorrebbe tenersi un Olivier Giroud fresco e motivato per le sfide di Champions, con la Dinamo Zagabria prima e con il Salisburgo poi, che determineranno il futuro europeo dei Campioni d'Italia.