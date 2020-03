Tuttosport - I dubbi del Milan su Paquetà: momento di flessione o flop? Gazidis non sa che fare

Talento o flop: qual è lo spessore di Lucas Paquetà? La domanda non fa una piega, viste le performance - tutt’altro che di qualità - offerte dal brasiliano in rossonero. Leonardo, nel gennaio 2019, ha investito qualcosa come 37.9 milioni per portarlo in Italia, convinto di aver piazzato un grande colpo. In effetti, nei primi mesi il ragazzo aveva mostrato buone cose. Dopo un anno, però, tutto è cambiato.

FLESSIONE - Lucas, dopo un discreto avvio, non è riuscito a ripetersi. E in questa stagione, nonostante abbia continuato a ricoprire un ruolo importante in Nazionale, si è via via perso. Il 23 gennaio scorso si è addirittura autoescluso dai convocati per la trasferta di Brescia, toccando senza dubbio il punto più basso della sua esperienza al Milan. Il suo intento, con ogni probabilità, era quello di spingere i vertici di via Aldo Rossi a cederlo a condizioni più agevoli. Ma non è andata così.

FUTURO - Adesso, osserva il quotidiano Tuttosport, bisognerà capire cosa accadrà a fine stagione. Fin qui, Paquetà ha giocato poco, raramente da titolate, ed è difficile immaginare che possa ritagliarsi un ruolo di primo piano. Cosa deciderà Elliott? Gazidis punterà su di lui o lo boccerà definitivamente? Il destino del brasiliano è ancora tutto da decifrare.