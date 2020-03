Tuttosport - I dubbi di Rangnick, ma il Milan è ottimista: il tedesco studia pro e contro

La pista si è raffreddata, ma non si è ancora spenta del tutto. Anzi, in casa Milan c’è ottimismo. Come riporta Tuttosport, il club rossonero punta sull’accordo già stipulato con Ralf Rangnick. È un periodo di riflessione, questo è vero, ma le parti, nei mesi scorsi, hanno raggiunto un’intesa di massima (non solo verbale).

MENO SOLDI - L’emergenza Coronavirus, però, ha stravolto la routine di tutti e le certezze a qualsiasi livello lavorativo, calcio compreso. E così, nelle ultime settimane, il tecnico tedesco avrebbe cominciato a riflettere. Anche perché, stando all’indiscrezione riferita sempre da Tuttosport, il Milan avrebbe modificato alcuni parametri dell’accordo. Ad esempio, i vertici di via Aldo Rossi avrebbero già comunicato a Rangnick una riduzione del budget per il mercato rispetto a quanto stabilito in precedenza, a causa proprio della crisi economica che colpirà l’intero pianeta.

MENO TEMPO - Tuttavia, questo non dovrebbe risultare determinante per l’esito finale della trattativa. Anche perché resteranno le possibilità di fare una buona campagna acquisti. Ma c’è un altro problema: il tempo. Se l’attuale stagione dovesse terminare a luglio, ci sarebbero meno settimane per le trattative e per preparare sul campo la squadra che verrà. Fattore, questo, che starebbe spingendo Rangnick a fare delle valutazioni.