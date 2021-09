Tuttosport - Ibra o Rebic titolare contro la Lazio? Tra oggi e domani la decisione di Pioli

Zlatan Ibrahimovic è recuperato e farà certamente parte dei convocati di Stefano Pioli per il match di domenica alle 18 contro la Lazio a San Siro. Lo svedese si sta allenando ormai da oltre una settimana in gruppo, ma dopo quattro mesi ai box non potrà certamente essere al 100% della forma: per questo motivo, il tecnico milanista deve ancora decidere il suo minutaggio.

TRA OGGI E DOMANI - Come riporta questa mattina Tuttosport, Pioli farà la sua scelta durante gli allenamenti in programma tra oggi e domani, quando farà anche delle prove tattiche ora che a Milanello sono rientrati anche tutti i giocatori rossoneri che sono stati impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali. Ibra è carichissimo e ha una voglia matta di giocare, ma ovviamente non ha i 90' nelle gambe visto che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 9 maggio.

STAFFETTA CON REBIC - Ecco perchè è più che probabile una staffetta tra lo svedese e Ante Rebic. E' ancora da capire però chi dei due partirà titolare: sempre secondo Tuttosport, ci sono buone chance di vedere Ibrahimovic dal primo minuto, ma Pioli potrebbe anche decidere di tenerlo in panchina come arma per il secondo tempo quando le squadre saranno più stanche e la differenza di condizione fisica sarà meno evidente.