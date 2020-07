Tuttosport - Ibra via, il Milan perde un vero leader: sostituirlo sarà davvero complicato

L'impatto di Zlatan Ibrahimovic al Milan è stato impressionante, soprattutto da un punto di vista mentale: dopo il suo arrivo, la squadra rossonera ha infatti cambiato marcia e diversi giocatori rossoneri sono rinati (Calhanoglu e Kessie su tutti) o esplosi (Rebic). A fine stagione, salvo clamorosi ribaltoni, lo svedese dirà addio al club rossonero che si troverà così senza un vero leader.

EREDITA' PESANTE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in giro non ci sono altri Ibra, cioè giocatori con il suo carisma e la sua capacità di essere decisivo in campo. Il Milan dovrà quindi cercare sul mercato un attaccante che non soccomba sotto il peso dell'eredità dello svedese e che possa essere determinante durante le partite. Nelle ultime settimane, sono diversi i centravanti che sono stati accostati al Milan, ma i nomi fin qui sondati hanno solo delle caratteristiche parziali.

TANTI NOMI - Milik del Napoli, per esempio, conosce molto bene il calcio italiano e potrebbe garantire un buon numero di gol, ma su di lui c'è da tempo la Juventus che potrebbe mettere sul piatto un'offerta certamente più allettante rispetto ai rossoneri. Per quanto riguarda Jovic, il giocatore del Real Madrid piace da tempo, ma ci sono due ostacoli complicati da superare che hanno fatto raffreddare la pista, cioè il costo del cartellino (50 milioni di euro) e l'elevato ingaggio che chiede il serbo (5 milioni a stagione). Negli ultimi giorni si parla poi molto anche di Patrick Schick, per il quale Rangnick stravede, tanto da averlo voluto fortemente al Lipsia. Il problema però è sempre lo stesso: sarà in grado di prendere il posto di Ibra? Sostituire lo svedese sarà davvero complicato.