Tuttosport - Il caso Gigio monito per tutti: dal Milan un messaggio forte a calciatori e procuratori

Tutti con Maldini. Ma anche con Elliott, Gazidis e soci. Insomma, tutti con il Milan, punto! Il popolo rossonero ha apprezzato la gestione del caso Donnarumma da parte di proprietà e dirigenza. Perché la maglia viene prima di ogni altra cosa. È proprio questa la lezione che la società milanista ha voluto dare anche agli altri suoi tesserati, una sorta di ferreo avviso ai naviganti.

IL MESSAGGIO - Il Milan, con in testa Maldini e Massara, ha provato in ogni modo a convincere Gigio e il suo agente, ma ogni tentativo è stato inutile. Così i dirigenti, fiutando la beffa, hanno agito con intelligenza e astuzia, bloccando Maignan nei mesi scorsi per poi finalizzare l’operazione nelle ultime 48 ore, cogliendo di sorpresa sia Raiola che il suo silente assistito. Come riporta Tuttosport, il club ha mandato un messaggio forte a calciatori e procuratori: a Casa Milan le regole le dettano i vertici societari, nessun altro.

MONITO - Da tempo i rossoneri non partecipano ad aste per i giocatori, evitando lo stucchevole gioco al rialzo, ma stavolta in via Aldo Rossi si è passati addirittura al contrattacco: il caso Donnarumma sarà un monito per tutti, anche e soprattutto per coloro che si approcceranno per trattare i loro rinnovi di contratto.