Tuttosport - Il Milan al raddoppio: Morata insieme a Zirkzee

vedi letture

A pochi giorni dall'inizio della stagione il Milan non è ancora riuscito a regalare un rinforzo di lusso a Paulo Fonseca, ma il silenzio istituzionale che aleggia dalle parti di Casa Milan serve alla dirigenza rossonera per continuare a lavorare nell'ombra sui propri obiettivi. Rispetto alle scorse settimane la situazione non è cambiata: l'attaccante resta la priorità del Diavolo, che potrebbe addirittura pensare di fare en plein non limitandosi all'arrivo di un unico calciatore di spessore, bensì di due.

MORATA E ZIRKZEE INSIEME: IL MILAN PUÒ - Il Milan continua a lavorare in silenzio per cercare di mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa forte ed all'altezza della aspettative di società ed ambiente per la prossima stagione. Tema caldo dalle parti di Casa Milan resta il discorso relativo all'attaccante, operazione che il gruppo di lavoro composto da Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani non può permettersi assolutamente di sbagliare. Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe seguendo solo profili di qualità, ed esperienza nel caso dello spagnolo, come Alvaro Morata e Joshua Zirkzee, che stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, potrebbero addirittura arrivare insieme in rossonero. "A livello prettamente economico-finanziario, guardando ai miglioramenti costanti dei conti del club, le due operazioni sono compatibili sia con la disponibilità economica attuale sia per quanto concerne il costo del personale, in tema di ingaggi", si legge sul quotidiano, dunque con pazienza ed arte della contrattazione il Milan potrebbe mettere a tacere tutti quei mugugni (anche giustificati) della piazza regalando a Paulo Fonseca un doppio colpo da urlo.

ZIRKZEE, IL PROBLEMA NON CAMBIA. MORATA APRE AL MILAN - Zirkzee ed il Milan potrebbero essere tanto vicini quanto lontani, ma il pallino del gioco è da settimane nelle mani dell'agente Kia Joorabchian, che continua a pretendere i 15 milioni di commissioni che gli spetterebbero per chiudere l'affare. Dalle parti di Casa Milan non hanno alcuna intenzione di scendere a compromessi, anche perché per una questione di etica quei soldi non verranno spesi, e dunque che il tutto diventa una sfida di nervi fra le parti, con il Milan pronto a sfruttare la volontà e l'accordo raggiunto mesi fa con Joshua Zirkzee per forzare il suo trasferimento in rossonero. Per quanto riguarda Alvaro Morata, invece, il giocatore piace da tempo alla dirigenza rossonera. La clausola presente nel contratto con l'Atletico Madrid è di 13 milioni di euro, lui ne guadagna 6 ma lui sembrerebbe essere disposto a trattare col Milan secondo Tuttosport. In questo caso la palla passa nelle mani del giocatore, espostosi in maniera piuttosto evidente nei confronti dei Colchoneros qualche giorno fa con un post Instagram,