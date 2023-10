Tuttosport - Il Milan inizia a lavorare per blindare Maignan: la richiesta del francese è di 8 milioni

vedi letture



Non solo calciomercato. A Casa Milan, la dirigenza rossonera inizierà a lavorare già dalle prossime settimane sul capitolo dei rinnovi di contratti di alcune colonne portanti della rosa rossonera. Come riporta Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi, dopo aver blindato Leao a luglio con un contratto fino al 2028, adesso vuole mettere al sicuro la posizione di alcuni gioielli allenati da mister Pioli.

Capitolo Maignan

Tra questi c'è sicuramente Mike Maignan. Il titolare della nazionale francese, ereditando il posto di Lloris, è considerato un elemento cardinale e per certi versi unico da parte del coach e dello staff tecnico, sia per ragioni di campo sia per il suo carisma dentro lo spogliatoio, dove Maignan si è preso una delle sedie sul ponte di comando. Attualmente il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e prendere 2.8 milioni di euro all’anno. Un ingaggio che, oggi, evidentemente non rispecchia il reale valore del portierone.

Primi movimenti

Il Milan conosce benissimo l'importanza di Maignan non solo all'interno del campo di gioco, ma anche nello spogliatoio, per questo si inizierà a parlare di un rinnovo con un adeguamento di contratto molto importante. La richiesta del francese è di 8 milioni, una somma che il Milan considera importante (visto anche lo storico degli infortuni), per questo l'offerta dei rossoneri non andrebbe a superare i 7 milioni annui tra parte fissa e bonus.