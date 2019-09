Tuttosport - Il Milan riparte da Piatek: il polacco a caccia di gol, Giampaolo gli riaffida l’attacco

Il Milan riparte da Verona e da una certezza: Krzysztof Piatek. Dopo la clamorosa esclusione con il Brescia, il polacco al Bentegodi si riprenderà la maglia da titolare. Nel corso della conferenza stampa di ieri, il tecnico rossonero, Marco Giampaolo, si è soffermato molto sul pistolero, il cui digiuno comincia seriamente a preoccupare.

NESSUNA OSSESSIONE - Riparte la caccia al gol del polacco. E ripartono - come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport - i tentativi di rendere questa caccia meno stressante possibile. Giampaolo gli chiede solamente di giocare bene: "In questi giorni mi è piaciuto - ha dichiarato alla vigilia della sfida con l’Hellas - ma non deve solo pensare ad attaccare gli ultimi venti metri: deve essere un giocatore completo". Insomma, il gol non dev’essere un’ossessione: arriverà, l’importante è giocare con e per la squadra.

RISPOSTE - Giampaolo affida nuovamente l’attacco a Piatek, ma si aspetta risposte importante dal suo centravanti, il quale è rimasto a secco anche in Nazionale. Kris sarà il fulcro di un tridente composto certamente da Suso e da un terzo profilo ancora da individuare (Paquetà o Castillejo).