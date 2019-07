Tuttosport - Il Milan vede la Fiorentina: sul tavolo Veretout e Pezzella, pronta un'offerta da 30 mln più Biglia

Dopo i continui contatti negli ultimi giorni, questa mattina Milan e Fiorentina avranno un nuovo incontro per parlare di Jordan Veretout, centrocampista francese da tempo nel mirino dei rossoneri, ma non solo: il club di via Aldo Rossi, che è alla ricerca anche di un difensore, avrebbe infatti messo gli occhi anche su German Pezzella, difensore centrale e capitano dei viola.

SCONTO VIOLA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la società toscana vuole risolvere la questione Veretout prima della partenza della squadra per la tournée negli USA in programma per questa sera. Maldini e Boban avranno quindi nelle prossime ore un vertice con la dirigenza della Fiorentina, alla quale chiederanno anche Pezzella, il cui agente è stato ricevuto a Casa Milan nei giorni scorsi. Per quanto riguarda Veretout, i viola sembrano disposti ad uno sconto e a scendere da 25 a 22 milioni di euro, ma il Milan non vuole spingersi oltre i 15. Il Diavolo continua a voler inserire nella trattativa Lucas Biglia, giocatore che piace molto alla Fiorentina, ma l’intenzione del ds Pradè è quella di parlare eventualmente dell'argentino in un secondo momento, separando le due trattative perché i gigliati ora devono sfoltire e fare cassa.

DOPPIA OFFERTA - Tra le parti c'è ancora distanza, però a venire incontro alle due società potrebbe essere Pezzella: il club di via Aldo Rossi potrebbe infatti fare un'offerta per entrambi i giocatori da 30 milioni di euro più il cartellino di Biglia. I viola non vorrebbero però cedere il loro capitano, almeno finché non ci sarà un confronto fra il giocatore, che vuole capire il progetto della nuova proprietà, e Commisso in America.