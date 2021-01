Tuttosport - Il Milan vuole Mandzukic? In via Aldo Rossi si inizia a pensare davvero allo scudetto

L'eventuale arrivo di Mario Mandzukic al Milan avrebbe un significato molto importante secondo l'edizione odierna di Tuttosport: il fatto che il club milanista stia pensando seriamente di prendere l'attaccante croato è la dimostrazione infatti che in via Aldo Rossi stanno iniziando a pensare per davvero allo scudetto. Sono ore di riflessione in casa rossonera, ma più passano le ore e più sembrano aumentare le possibilità di vedere l'ex Bayern Monaco e Juventus in maglia rossonera.

VICE-IBRA IDEALE - Prendere Mandzukic non significa inserire nella squadra di Pioli un "semplice" centravanti, ma un attaccante che può essere visto davvero come un vice-Ibrahimovic: come lo svedese, lo croato è infatti un giocatore molto esperto, con una forte personalità e con una grande voglia di vincere sempre. Insomma, non sarebbe mai solo un sostituto di Ibra, ma il suo alter ego ideale e un importante asso in più nella manica di mister Stefano Pioli.

CAMBIO DI STRATEGIA? - Il Milan è ancora in corsa su tutti e tre i fronti e quindi "rischia" di giocare tantissime partite da qui alla fine della stagione. Zlatan non potrà certamente giocarle tutte e quindi avere a disposizione un centravanti come Mandzukic in grado di far tirare il fiato allo svedese potrebbe essere davvero la carta giusta per lottare fino alla fine in tutte le competizioni, soprattutto in campionato. Qualcosa è cambiato nelle strategie rossonere negli ultimi giorni, forse in via Aldo Rossi hanno davvero iniziato a pronunciare la parola "scudetto".