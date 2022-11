Tuttosport - Kessie tra le difficoltà al Barça e la voglia di tornare in Italia. Ma per il Milan è un capitolo chiuso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo scudetto conquistato con il Milan, Franck Kessie ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i rossoneri e di trasferirsi a zero al Barcellona, ma si aspettava certamente un'avventura diversa in Liga dove per il momento sta trovando pochissimo spazio. Per questo, nelle ultime settimane, dalla Spagna arrivano voci secondo cui il centrocampista ivoriano vorrebbe tornare in Italia e più precisamente a Milano dove il giocatore si è sempre trovato molto bene.

NO DEL MILAN - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che però per il Milan è un capito assolutamente chiuso dopo la scelta di Kessie di non rinnovare in estate e andare via a parametro zero. Il club di via Aldo Rossi ha optato per altri profili in mezzo al campo e quindi non sembrano esserci chance di poter rivedere l'ivoriano con la maglia del Diavolo.

L'INTER CI PENSA - Potrebbe invece essere diverso il discorso che riguarda l'Inter, con Franck che è un vecchio pallino del ds nerazzurro Ausilio. Il club interista ci sta pensando anche se ci sono due grossi ostacoli da superare: innanzitutto l'elevato stipendio di Kessie e inoltre anche la formula dell'eventuale trasferimento all'Inter del centrocampista che potrebbe avvenire solo in prestito.