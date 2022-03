Tuttosport - L'obiettivo di Maignan: dopo il Milan vuole conquistare anche la Francia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'addio di Gigio Donnarumma durante la scorsa estate, qualche tifoso del Milan era preoccupato per l'arrivo di un portiere poco conosciuto dalla Francia. E invece sono bastate poche partite per capire che i rossoneri avevano preso un grandissimo giocatore ad un prezzo davvero incredibile (appena 13,5 milioni di euro). Mike Maignan non sta facendo assolutamente rimpiangere l'estremo difensore del PSG e ora tutti i tifosi milanisti sono ai suoi piedi.

GRANDE PORTIERE - Come riporta stamattina Tuttosport, l'ex Lille è arrivato senza tanti proclami a Milanello, ma fin da subito ha dimostrato di saperci fare eccome tra i pali e non solo: Maignan sta infatti dando un grande apporto alla squadra anche con i piedi, come testimonia per esempio l'assist al bacio in occasione del gol vittoria di Rafael Leao contro la Sampdoria. Dopo aver conquistato il Milan, ora Mike ha un altro obiettivo importante da raggiungere, vale a dire la titolarità anche nella sua nazionale.

SFIDA A LLORIS - Al momento, il numero 1 della Francia è Hugo Lloris, il quale ha però già 35 anni (a dicembre ne fa 36) e dunque la sua avventura nella selezione francese è ormai agli sgoccioli. Probabile che dopo il prossimo Mondiale in Qatar, il portiere del Tottenham lasci la nazionale, così da lasciare il posto da titolare a Maignan che intanto è concentrato solo sul finale di stagione con il Milan.