Tuttosport - Leao è pronto per Madrid. Parola di Paulo Fonseca

Con la panchina di ieri sono salite addirittura a tre le esclusioni di fila per Rafael Leao. Paulo Fonseca sembrerebbe averlo preservato per la sfida di martedì contro il Real Madrid, ma i tifosi poco ci credono alle versioni dell'allenatore portoghese, perché se si preferisce lasciare il numero 10 in panchina per il Noah Okafor di ieri sera, significa che un problema, alla fine, c'è.

Nel post partita dell'U-Power Stadium, però, Paulo Fonseca ha elogiato, o meglio, commentato positivamente la prestazione di Rafael Leao, che entrato in campo all'ora di gioco è riuscito a fare più di quello che Okafor aveva fatto nell'arco di tutti e 60 i minuti, creando e creandosi diverse occasioni da rete (sprecandone una a tu per tu con Turati dopo una cavalcata delle sue).

Più nello specifico, scrive Tuttosport questa mattina, l'allenatore portoghese si è soffermato sulla reazione del suo numero 10, dicendo che essenzialmente è quella che vuole da lui, non solo contro il Monza, ma in ogni partita. Quindi sorge spontaneo domandarsi: Rafael Leao è pronto a tornare ad essere titolare nel Milan già a partire dalla sfida di martedì in Champions al Bernabeu? Fonseca ha risposto di sì, ma adesso bisognerà capire se il tecnico rossonero ha raccontato la verità o ha bluffato per l'ennesima volta. Ai posteri ardua sentenza.