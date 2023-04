Tuttosport - Leao, il Lille paga la multa? Il Milan sta alla finestra. E occhio a David...

La notizia del quotidiano portoghese è ripresa questa mattina da Tuttosport che riporta come il Lille sarebbe intenzionato a pagare per intero la multa allo Sporting Lisbona pari a 20,3 milioni di euro, a cui il club francese era stato condannato insieme al suo ex giocatore Rafa Leao. La questione si trascina nei tribunali sportiva di mezza Europa ormai dal 2018 e il Lille, dopo aver perso l'ultimo ricorso, vorrebbe porre fine a tutta la faccenda, evitando di far muovere anche la Fifa. Se questa ipotesi diventasse realtà anche la trattativa sui tavoli di Casa Milan tra Maldini-Massara e i rappresentanti di Leao potrebbe subire una virata decisiva ma soprattutto positiva. Tra parte fissa e bonus il club rossonero ha messo sul piatto oltre 7 milioni di euro e ora sta al giocatore accettare, con la possibilità di essere sgravato da un risarcimento oneroso.

Alla finestra

In tutto questo il Milan ha sempre rivestito un ruolo da spettatore, non potendosi accollare le spese di una multa arrivata per fatti a cui il club è totalmente estraneo. Dunque, ieri come oggi, alla luce di questa indiscrezione, da Casa Milan aspettano e stanno alla finestra in attesa di capire quale sarà il reale andamento delle cose. La speranza è chiaramente quella che l'indiscrezione di Record diventi realtà, come tra le righe ha fatto capire anche Ricky Massara ieri sera prima della partita con l'Empoli: "C'è la volontà reciproca di rinnovare ed è un buon presupposto. Ci sono particolari complessità, ma noi le stiamo affrontando con fiducia nella speranza di trovare una soluzione entro fine campionato". In tutto questo ci sono intrecci di mercato: il Lille gode del 15% sulla futura rivendita di Leao, dunque potrebbe accettare di pagare il risarcimento e poi sperare in una cessione onerosa da parte del Milan, per rientrare dalle spese. In più i rossoneri avrebbero messo nel mirino l'attaccante canadese Jonathan David che viene valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.