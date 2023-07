Tuttosport - Loftus-Cheek già chiuso, ora si spinge per Musah e Reijnders: il Milan punta al triplo colpo in mezzo al campo

MilanNews.it

Dopo Ruben Loftus-Cheek, acquistato a titolo definitivo dal Chelsea nei giorni scorsi, il Milan punta a chiudere presto altri due colpi in mezzo al campo: stiamo parlando di Tijjani Reijnders e Yunus Musah, giocatori di proprietà rispettivamente di AZ Alkmaar e Valencia. Con questi tre innesti, ci sarà dunque una vera e propria rivoluzione nel centrocampo rossonero che intanto ha salutato Sandro Tonali, andato al Newcastle, e dovrà fare a meno per diversi mesi dell'infortunato Ismael Bennacer.

REIJNDERS VICINO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Reijnders è in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli e da giorni il Diavolo è in trattativa con l'AZ per provare ad arrivare ad un accordo. Le parti sono piuttosto vicine, ma manca ancora la tanto attesa fumata bianca che in via Aldo Rossi sperano che possa arrivare in tempi brevissimi. Gli olandesi chiedono 20 milioni di euro, mentre il Milan è arrivato a 18-19 milioni, bonus compresi. La distanza tra le parti è dunque minima.

IL SI' DI MUSAH - Oltre a Reijnders, il club rossonero punta a portare a Milanello il prima possibile anche Musah del Valencia: il Diavolo ha già in mano il sì del centrocampista americano, che ha anche il passaporto italiano e dunque è comunicatorio, mentre deve ancora trovare l'intesa con la società spagnola che chiede 25 milioni di euro (il Milan ha proposto anche in questo caso una cifra tra i 18 e i 20 milioni). Il primo tassello (Loftus-Cheek) della rivoluzione a centrocampo del Milan è già arrivato, ora in via Aldo Rossi si lavora per gli altri due colpi.