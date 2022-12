Tuttosport - Maignan, ci siamo! Il rientro in gruppo è sempre più vicino

MilanNews.it

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Mike Maignan è sempre più vicino al rientro. Manca un mese alla ripresa del campionato, per questo il Milan non vuole prendere rischi sul portiere francese, che arriva da un doppio infortunio al polpaccio. I rossoneri, dunque, riabbracceranno il loro fuoriclasse tra i pali tra una settimana, durante il ritiro di Dubai dall'11 al 20 dicembre. Con lui, anche Saelemaekers, Calabria e Florenzi svolgono un allenamento personalizzato.



Rientro importante - Sarà dunque una notizia assolutamente importante per i rossoneri, che ritrovano non solo un grande portiere, ma anche un leader che sappia guidare una difesa giovanissima e un regista offensivo. Al suo rientro troverà la Salernitana, pronto a riscattarsi proprio dove nella passata stagione aveva fatto l'unico errore in una stagione perfetta.

Rimonta - Con il Napoli a +8 dai rossoneri secondi in classifica, saranno fondamentali tutti i giocatori in rosa a disposizione di Mister Pioli. Tra questi, indubbiamente anche Mike Maignan, venuto al Milan con un'idea ben precisa in testa: vincere. L'anno scorso ha portato a casa uno Scudetto, con parate fenomenali. Quest'anno, invece, dovrà superarsi ancora: l'obiettivo rimonta si può fare.