Tuttosport - Maignan è decisivo. Leader tra parate cruciali e costruzione dal basso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fermiamoci per un attimo a pensare a Mike Maignan, arrivato a Milano quasi di nascosto per una cifra intorno ai 14 milioni di euro che, nel giro di una stagione, si è preso letteralmente in mano il Milan e tutti i suoi tifosi, triplicando quello che è il suo valore. Non solo un portiere forte, come ha dimostrato con le sue parate e il suo stile di gioco, ma anche un personaggio che vuole migliorarsi giorno dopo giorno.

22 punti

Una delle maggiori preoccupazioni del tifo rossonero, una volta partito Donnarumma, era quella di perdere tutti i punti che il numero 99 portava con i suoi interventi. Ma, come riporta oggi Tuttosport, Maignan non sta facendo per nulla sentire la mancanza dell'attuale portiere del Psg, anzi. L'estremo difensore rossonero, secondo il quotidiano di Torino, avrebbe fatto guadagnare al Milan la bellezza di 22 punti totali con le sue parate e non solo. L'ultima grande giocata che si ricorda è il riflesso sul colpo di testa a botta sicura di Cabral ma la verità è che Maignan si supera in questo modo ormai in ogni partita. Il fatto che poi è ancora più rilevante è che spesso, nel corso dei 90 minuti, è impegnato una o massimo due volte. Come è successo contro il Genoa sul colpo di testa di Hernani o contro il Toro sul tiro di Vojvoda. I punti più pesanti, però, Mike li ha portati con i suoi miracoli - almeno 3 - nel primo tempo del derby di ritorno di campionato: rossoneri tenuti in vita e possibilità a Giroud di ribaltare le sorti di partita e campionato. Senza considerare poi l'apporto che dà in fase di costruzione, confermato dallo stesso Pioli dopo la gara con la viola. In questo campionato Maignan ha già fornito un assist, a Leao contro la Samp.

Voglia di lavorare

Le qualità di Magic Mike vanno poi oltre al rettangolo di gioco. Da come si comporta con i suoi compagni di squadra e da come loro si comportano con lui, già si vede come sia diventato uno dei leader dello spogliatoio. Tra l'altro dall'alto dei suoi 26 anni e del titolo vinto l'anno scorso con il Lille, Maignan è uno dei giocatori più esperti in rosa. Anche in allenamento, agli ordini di Nelson Dida, Gigi Ragno e Emiliano Betti si mette sempre a disposizione ed è sempre curioso di capire il perché di determinati esercizi. Il team di preparatori, Dida in particolare, lo hanno elogiato spesso nel corso della stagione e hanno evidenziato proprio questa volontà di mettersi a lavorare e di migliorarsi del numero 16. Adesso l'obiettivo è centrare lo scudetto con il Milan, poi tornare grande in Europa, infine prendersi la maglia da titolare della nazionale francese una volta che Lloris si farà da parte.