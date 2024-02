Tuttosport - Maignan o Theo per arrivare a Zirkzee. Conviene trattare col Bayern

L'obiettivo principale del Milan è quello di concludere la stagione con il miglior risultato possibile. Tradotto questo significa arrivare il più avanti possibile in Europa League per tentare di vincerla e cercare l'assalto al secondo posto in classifica. Poi sarà tempo di decisioni importanti. Arriverà il mercato che metterà il club davanti a decisioni importanti. Quel che è certo è la necessità di un centravanti e il primo nome della lista è Joshua Zirkzee. Gioca e trascina il Bologna ma per arrivarci potrebbe convenire trattare con il Bayern Monaco.

Obiettivo numero uno

Come scrive questa mattina Tuttosport, la dirigenza rossonera vede in Joshua Zirkzee l'obiettivo numero uno per rinforzare il parco attaccanti. L'attaccante del Bologna sta vivendo una stagione da assoluto protagonista e sarà oggetto del desiderio di diversi club in tutta Europa. La situazione è molto particolare perché il Bayern Monaco gode di una clausola esclusiva sul giocatore dal valore di 40 milioni di euro e, nel caso questa non si applicasse, avrebbero comunque diritto al 40% sulla futura rivendita. Per questo il club emiliano, per far sì di guadagnarci qualcosa, sparerà una cifra molto alta se si ritroverà a gestire la cessione del calciatore: minimo 60 milioni. Ed è sempre a causa di questo che al Milan converebbe trattare con il Bayern Monaco piuttosto che con la squadra di Saputo, anche perchè in Baviera hanno messo gli occhi su qualche gioiello del Diavolo e il club rossonero potrebbe anche essere disposto a imbastire uno scambio.

O l'uno o l'altro

I due gioielli che il Bayern Monaco ha adocchiato sono Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi con il Milan vivono una situazione particolare. E tutti e due non sono considerati incedibili, se dovesse arrivare l'offerta giusta. Il portiere rossonero va in scadenza nel 2026 e nonostante sia un fattore per questo Milan, i discorsi per il rinnovo non sono ancora decollati: il francese, secondo le indiscrezioni, punta a un ingaggio uguale o superiore a quello concesso a Leao. Dall'altra parte c'è Theo, anche lui in scadenza nel 2026, e per il quale l'agente potrebe fare richieste simili. All'interno di questo scenario il Bayern potrebbe trovare una situazione ideale, anche perchè Neuer (per anzianità) e Davies (con l'aspirazione di giocare al Real) potrebbero non esserci più. Davanti a proposte indecenti il Milan non si tirerebbe indietro, anzi, potrebbe decidere di fare leva proprio su Zirkzee. Quindi accettare un'offerta di soldi più l'attaccante olandese per uno dei due campioni francesi. A oggi, però, è ancora fantamercato.