Tuttosport - Maldini e Massara volano a Bruges: per De Ketelaere una minima distanza da colmare

MilanNews.it

L'accordo potrebbe essere vicino ma ancora non è stato trovato: Charles De Ketelaere è l'obiettivo su cui la dirigenza del Milan sta concentrando tutti i suoi sforzi da diverse settimane. Il giovane belga è stato identificato come il profilo ideale per la trequarti. Dopo giorni di discussioni e due offerte dei rossoneri questa è la settimana in cui va dato lo strappo decisivo alla trattativa e Maldini e Massara sono pronti a scendere in campo in prima persona.

Destinazione Bruges

Come riporta questa mattina Tuttosport, Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbero pronti nella giornata di oggi a volare in Belgio, destinazione Bruges, per dare l'accelerata definitiva alla trattativa che potrebbe portare De Ketelaere alla corte di Pioli. Si sapeva che il Club Brugge avrebbe alzato un muro - solo un paio di mesi fa si pensava addirittura che il club campione del Belgio non avrebbe neanche ceduto il calciatore - e i rossoneri sono pronti a confermare la loro offerta di 32 milioni, comprensiva di bonus. Il Bruges ne chiede 35: la distanza non è insormontabile e il viaggio della dirigenza del club Campione d'Italia ha proprio l'obiettivo di far cadere le ultime resistenze del neroblu e di riuscire a venirsi definitivamente incontro.

Charles vuole il Milan

Come già confermato nei giorni scorsi, il club rossonero può fare leva sulla volontà del calciatore che sembra del tutto intenzionato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. L'indizio degli zero minuti giocati in Supercoppa del Belgio, seguito dal saluto ai tifosi a fine gara e dall'assenza nell'amichevole contro il Lille del giorno dopo potrebbe essere una prova di quello che riserva il futuro al giovane classe 2001. Con il Milan ci sarebbe già un accordo sul contratto: cinque anni a 2.5 milioni a stagione. Maldini e Massara non vogliono alzare ancora la somma messa sul piatto e dunque sperano di tornare non già con il giocatore ma almeno con l'ok del Bruges. In caso contrario non c'è l'intenzione di tirare la corda ulteriormente e i rossoneri potrebbero tornare forti su profili come Ziyech, Zaniolo o Cody Gakpo del Psv.