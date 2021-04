Tuttosport - Mandzukic, rientro positivo: Mario potrebbe scavalcare Leao nelle gerarchie di Pioli

Finalmente Mandzukic. Contro il Genoa non è riuscito a segnare, ma ha in qualche modo propiziato l’autogol decisivo di Scamacca. Al di là di questo, il centravanti croato è piaciuto per l’atteggiamento e la carica con la quale si è presentato in campo dopo tante settimane. Un leader tecnico in grado di spingere i compagni e mettere in apprensione gli avversari.

GERARCHIE - Come riporta Tuttosport, la mezzora giocata da Mandzukic contro il Genoa ha cambiato (definitivamente?) le gerarchie in attacco. Se per un motivo o per un altro Ibrahimovic dovesse mancare ancora, non sarà più Leao la punta di scorta ma proprio super Mario. Toccherà a Mandzukic, dunque, il ruolo di vice Zlatan: sarà lui il primo cambio, il giocatore che dovrà cercare di aiutare Pioli a vincere le partite necessarie per centrare l’obiettivo Champions.

GOL E LEADERSHIP - Il futuro del centravanti croato resta incerto e coincide con le ultime giornate di questo campionato. Il Milan non ha chiuso le porte al rinnovo di Mandzukic, ma si aspetta un contributo importante dal giocatore, sia in termini di leadership che di gol.