Tuttosport - Mercato Milan: Enzo Fernandez ha dato la sua priorità ai rossoneri

Il Milan, dopo aver conquistato lo scudetto, ora ha una missione ben precisa per il prossimo mercato estivo, vale a dire alzare la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. In attesa del cambio di proprietà che sbloccherà tutta la situazione, il club rossonero si guarda intorno alla ricerca di giovani talenti che possano essere utili alla causa milanista. Tra questi c'è per esempio Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 del River Plate.

CENTROCAMPISTA MODERNO - Come spiega stamattina Tuttosport, si tratta di un giocatore moderno che potrebbe giocare sia nel centrocampo a due, che dietro le punte. Le relazioni degli osservatori del Milan sono tutte molto positive: ritmo, intensità, qualità nei piedi e tiro da fuori sono le sue doti principali. Nel suo contratto, è stata inserita una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, una cifra importante ma accessibile visto che parliamo di un futuro perno anche della nazionale argentina.

PRIORITÀ MILAN - Il River Plate pretende questi soldi per lasciarlo partite. Anche perchè sa che, oltre al Milan, ci sono altri club interessati a Fernandez: in particolare, il Benfica ha messo da tempo gli occhi su di lui ed è in forte pressing per convincere sia il giocatore che la società argentina. Sempre secondo Tuttosport, il centrocampista avrebbe dato comunque la sua priorità alla pista rossonera e dunque resta in attesa di novità da Milano che arriveranno però solo dopo la cessione del Milan a RedBird.