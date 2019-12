Tuttosport - Mercato Milan: niente over 30, avanti con il progetto giovani. Ibra unica eccezione

Il Milan resta in attesa della risposta di Zlatan Ibrahimovic, che per ora non ha preso una decisione sul suo futuro. La proposta rossonera è ormai nota a tutti: contratto di sei mesi e opzione di rinnovo per un'altra stagione in caso di quarto posto. Elliott ha già dato il suo via libera a questo affare, che rimane comunque un'eccezione: se infatti alla fine dovesse arrivare un no dallo svedese, i rossoneri cercheranno comunque un altro attaccante sul mercato, ma non sarà un altro over 30.

ECCEZIONE IBRA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che i dirigenti di via Aldo Rossi andranno nel caso su un centravanti giovane che possa contendere il posto a Piatek. Si raffreddano quindi le piste che portano per esempio a Mario Mandzukic e a Olivier Giroud in quanto entrambi hanno più di 30 anni. Ibra rappresenta quindi l'unica eccezione, altrimenti si andrà avanti con il progetto giovani.

DUE NOMI - Tra i nomi che potrebbe diventare caldi nelle prossime settimane ci sono quelli di due giocatori che militano nel Real Madrid: il primo è quello di Luka Jovic, mentre il secondo è quello di Mariano Diaz. I rapporti tra il Milan e i Blancos sono ottimali, come dimostra anche l'affare Theo Hernandez, e chissà che gli spagnoli non aprano al prestito di uno dei due attaccanti. Per il momento, però, è tutto in stand-by in attesa della risposta di Ibra.