Tuttosport - Mercato Milan: Pulisic più vicino, i rossoneri hanno in mano il sì anche di Musah e Reijnders. E Chukwueze...

Inizia oggi un'altra settimana piuttosto calda per il mercato del Milan, che, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ha parecchi milioni di euro da investire per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In particolare, in questo momento, il club di via Aldo Rossi è molto attivo sul centrocampo e sulla trequarti, in attesa di andare all'assalto anche di un nuovo centravanti che si possa alternare a Giroud.

PIÙ' VICINO - Come riporta questa mattina Tuttosport, in questo week end il Milan si è avvicinato ulteriormente a Christian Pulisic, attaccante esterno del Chelsea che ha già detto sì al Diavolo e che spinge per il trasferimento a Milanello. Ora andrà trovata l'intesa tra club, ma la distanza tra domanda (25 milioni di euro) e offerta (20 milioni) non è altissima, quindi la quadra potrebbe essere trovata a breve grazie all'inserimento di qualche bonus. Per la fascia destra, resta un nome caldo anche Samuel Chukwueze, ma non sarà semplice convincere il Villarreal ad abbassare la sua richiesta da 30 milioni di euro.

DOPPIO COLPO - Oltre a quello di Pulisic, il Milan ha in mano il sì anche di altri due giocatori, vale a dire Yunus Musah del Valencia e Tijjani Reijnders dell'AZ Almaar. Ora i dirigenti di via Aldo Rossi dovranno trovare l'accordo con gli spagnoli e gli olandesi, così da regalare altri due rinforzi importanti in mezzo al campo a Stefano Pioli dopo Loftus-Cheek. La distanza tra domanda e offerta è ristretta (anche in questo caso 25 milioni contro 20) e quindi la sensazione è che la fumata bianca non è poi così lontana per entrambe le operazioni.