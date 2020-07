Tuttosport - Milan, 100 mln di motivi per tenere Pioli: ha moltiplicato il valore di diversi giocatori rossoneri

Il Milan post lockdown è una squadra spettacolare e vincente e il merito va dato in gran parte a Stefano Pioli, il quale ha saputo trasformare il Diavolo in una vera squadra. Ma il tecnico milanista ha un altro grande merito, cioè quello di aver moltiplicato il valore di diversi giocatori rossoneri, come per esempio Bennacer, Kessie, Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu.

NUOVI ARRIVI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il valore di questi giocatore è aumentato complessivamente di 100 milioni di euro. Tra le scommesse vinte dal club di via Aldo Rossi, ci sono sicuramente Bennacer e Theo Hernandez, arrivati a Milanello un anno rispettivamente per 16 e 20 milioni di euro: ora la loro valutazione è schizzata a 42 e 50 milioni. L'algerino, a partire dal prossimo anno, varrà ancora di più perchè nel suo contratto è prevista dal 2021 una clausola risolutoria da 50 milioni. Il rendimento nel 2020 di Rebic, altro nuovo acquisto dello scorso mercato estivo, è sotto gli occhi di tutti e il suo valore rispetto all'estate scorsa è praticamente raddoppiato (da 20 a 40 milioni).

RIVALUTAZIONE - Per quanto riguarda Kessie e Calhanoglu, nelle ultime stagioni non sono mancate le critiche nei loro confronti, ma ora è cambiato tutto visto che i due stanno fornando super prestazioni in ogni partita. Il valore dell'ivoriano è passato da 21 a 30 milioni, mentre quello del turco è salito da 20 a 35 milioni. Dietro alla loro esplosione c'è sicuramente il lavoro di Pioli, che più passa il tempo e più da motivi ad Elliott per tenerlo anche nella prossima stagione. Purtroppo per lui, però, il fondo americano sembra aver già preso la sua decisione.