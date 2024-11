Tuttosport - Milan, a gennaio sarà derby con l'Inter per Belahyane

Il Milan ha messo gli occhi su Reda Belahyane dell'Hellas Verona. Come anticipato ieri da Il Corriere di Verona, confermato da Matteo Moretto e riportato questa mattina anche da Tuttosport, il Diavolo starebbe pensando al marocchino classe 2004 per sostituire l'incognita Ismael Bennacer, che a gennaio dovrebbe tornare dal grave infortunio al polpaccio subito nel corso della primissima sosta per le Nazionali di questa stagione.

Considerate le ottime prestazioni che il centrocampista scaligero ha fino a questo momento offerto in Serie A, il Milan non sarebbe l'unica squadra interessata a Belahyane. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, a gennaio sarà derby con l'Inter per il marocchino, indicato essere dai colleghi nerazzurri il profilo ideale col quale andare invece a sostituire l'ex Empoli Asllani, che nonostante un rinnovo di contratto fino al 2028, continuerebbe a non convincere del tutto Simone Inzaghi e dirigenza.

LA VALUTAZIONE - Belahyane rientrerebbe nei parametri sia di Elliot che di Oaktree, non solo a livello anagrafico e tattico, ma anche e soprattutto economico. Nonostante il suo valore sia aumentato di tanto rispetto ad un anno fa, il Verona valuterebbe il cartellino di Belahyane all'incirca 10 milioni di euro, cifra tutt'altro che inaccessibile per i due club meneghini.

MILAN, È TUTTA UNA QUESTIONE DI LISTE - Considerata l'incognita Bennacer, nel prossimo calciomercato invernale il Milan con ogni probabilità farà un centrocampista. Nel corso di questi giorni è stato con insistenza accostato ai colori rossoneri il nome di Morten Frendrup, danese classe 2001 del Genoa, che per una questione di liste potrebbe però partire dietro nelle gerarchie della dirigenza rossonera rispetto a Reda Belahyane.

Stando infatti a quanto scritto questa mattina da Tuttosport, il centrocampista del Verona è un Under 22 e quindi, in Serie A, potrebbe essere utilizzato liberamente senza necessità di registrazione nella lista principale, esattamente come accade con Yunus Musah. In un’eventuale lista Champions, invece, sarebbe necessaria l’uscita di un non formato per fargli spazio.